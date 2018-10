Stadt führt FDP-Kandidaten vor Unerlaubte Wahlwerbung - wer redet hier Klartext?

Am 24. September musste der Altinger nun feststellen, dass zwei seiner Wahlwerbebanner an der Porschestraße fehlten. Der Ärger war groß, verständlich. Die Banner, so der Altinger, hätten "Chaoten und Gegner der freien Meinungsäußerung" zerstört. So ließ er es zumindest auf ein neues Banner drucken, das er nach dem angeblichen Klau an gleicher Stelle aufgehängt hatte.