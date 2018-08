Stadt-Duell Sieg gegen Real: Atlético Madrid holt UEFA-Supercup

Nach drei Triumphen in Serie in der Königsklasse verpasste Real den dritten Erfolg hintereinander im Supercup. Und Toni Kroos bekam nach der Auszeichnung als Deutschlands Fußballer des Jahres nicht gleich den nächsten Titel. Für Atlético war es nach 2010 und 2012 der dritte Erfolg in diesem Wettbewerb.