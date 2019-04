Vor allem beim Brandschutz muss in der Hauptwache 1 etliches modernisiert und verbessert werden. Die Vorschriften haben sich in den letzten 20 Jahren deutlich verschärft. "Es wurde ein erheblicher Instandsetzungsbedarf hinsichtlich Standsicherheit, Brandschutz, Arbeitsschutz sowie Schall- und Wärmeschutz festgestellt", heißt es im Stadtratsbeschluss. Losgehen soll es mit den Büros am Unteren Anger.