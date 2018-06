Die Stadt erhofft sich durch das Verbot, dass "die Bereitschaft da ist, auf das Füttern zu verzichten", so das Gesundheitsreferat weiter. Dafür müssten einerseits die Auswirkungen erklärt werden, die das illegale Füttern hat. So steigt unter anderem die Krankheitsübertragung an den Futterplätzen. Zudem richteten sie Schäden an Gebäuden an. Bei denkmalgeschützten Häusern müssten vorsorglich oft Netze gespannt werden.