Grünwalder Stadion: Einfachste Lösung für Türkgücü?

Die alte Spielstätte des Vereins an der Heinrich-Wieland-Straße ist für die Bayernliga nicht geeignet. Deshalb musste der Verein nach dem Aufstieg in der vergangenen Saison eine Lösung finden und vorerst in das Stadion des SV Heimstetten ausweichen. Nun ist Türkgücü auch in der Bayernliga Tabellenführer. "Die sportliche Entwicklung ist vielversprechend und der Verein wird in der kommenden Saison voraussichtlich in der Regionalliga spielen", heißt es weiter im Antrag der CSU.