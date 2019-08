Der FC Bayern landet mit seiner Allianz Arena in dieser Rangliste mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen auf dem dritten Platz. Mehr als 35.000 Bewertungen wurden dafür ausgewertet. Besonders loben die Fans die gut organisierten Stadion-Touren in der Arena sowie die gute Anbindung an den Nahverkehr und das freundliche Personal.