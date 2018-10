Staatskanzleiminister Florian Herrmann (CSU) hatte die Kritik der Freien Wähler stets zurückgewiesen. Es sei ein Teil des "Selbstorganisationsrechts" der Staatsregierung, zu entscheiden, in welchen Bereichen sie sich beraten und durch einen Beauftragten unterstützen lassen möchte", so Herrmann. Entschieden werden dürfte über den juristischen Schritt erst in der nächsten Legislaturperiode des Landtags.