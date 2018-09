Für den SPD-Verbraucherschutzexperten im Landtag, Florian von Brunn, darf sich die Staatsregierung nicht aus der Verantwortung stehlen. "Die Staatsregierung sieht die Ursache in dem Chaos in Fehlern von Mitarbeitern der Sicherheitsfirma am Flughafen. Deshalb erwarte ich, dass der Freistaat den Betroffenen endlich hilft", sagte er in München.