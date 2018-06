Doch das Bahnhofsviertel ist nicht irgendeine Nachbarschaft. Hier sind die Leute im Alltag mit der Drogenszene in ihren Einfahrten und Hinterhöfen konfrontiert – und setzen Hoffnung auf den Plan von CSU-Stadtrat und Landtagskandidat Hans Theiss, der gerne in einem Modellprojekt für drei Jahre einen Raum schaffen will, in dem Abhängige sich unter hygienischen Bedingungen und medizinischer Aufsicht spritzen können (AZ berichtete).