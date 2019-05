München - "Wer Gutes tun will, muss es verschwenderisch tun", zitiert Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) am Montag Martin Luther. Die Menschen, die sie in die Residenz eingeladen hat, sind in diesem Sinne besonders verschwenderisch. Dafür bekommen 20 Männer und Frauen mit den goldenen Herzen die Bayerische Staatsmedaille für soziale Verdienste verliehen.