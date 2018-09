Bayern spielt bei Hertha BSC - eigentlich

Was hat das mit den Bayern zu tun? Es geht um die Berliner Polizei, konkret um Bedenken, die diese wegen der Gewährleistung der Sicherheit beim Auswärtsspiel des Rekordmeisters am Freitagabend, 28. September, bei Hertha BSC hat. Es ist eines von sieben Spielen für die Münchner in 22 Tagen.