Staatsanwaltschaft ermittelt Nick Carter: Vorwurf der Vergewaltigung nicht ausgeräumt

Schwere Vorwürfe

Doch weit gefehlt: Wie das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf offizielle Justizkreise berichtet, landete der Fall erst in der vergangenen Woche in der richtigen Behörde, rund sieben Monate nach der eigentlichen Anzeige. Schuman schrieb auch in einem längeren Blogeintrag über die angeblichen Vorfälle. Demnach soll es in Carters Büro zunächst zu einvernehmlichen Zärtlichkeiten gekommen sein, im Badezimmer sei er später dann aber übergriffig geworden. Dort habe er sie zu Oralsex gezwungen. Anschließend soll er sie auf sein Bett geworfen und vergewaltigt haben.