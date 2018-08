Ullrich wurde in Gewahrsam genommen

Doch kaum im Lande angekommen, sorgt Jan Ullrich für weitere Negativ-Schlagzeilen. In der Nacht auf Freitag wurde der 44-Jährige von der Polizei überwältigt und festgenommen. Was genau vorgefallen ist, kommentiert die Staatsanwaltschaft noch nicht: "Wir tragen noch die Details zusammen. Ich kann aber bestätigen, dass die Polizei Herrn Ullrich in Gewahrsam genommen hat", sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen dem SID am Freitagmittag: "Ob Haftbefehl erlassen wird, steht noch nicht fest."