Berlin - Stark steigende Mieten bei Neuvermietungen, teure Grundstückspreise in Ballungsräumen, in die Höhe schnellende Kosten beim Wohnungsbau und ein ungebremster Anstieg beim Kauf einer Immobilie in den Innenstädten – die Lage am Wohnungsmarkt hat sich in den letzten Jahren drastisch verschärft.