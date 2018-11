SpVgg gewinnt in Jena Torfestival: Hachings Stephan Hain erzielt Hattrick

Jena-Trainer hadert mit Abwehrleistung

Die Tor-Gala in Jena erfreute zwar viele Zuschauer, aber Jena-Coach Mark Zimmermann haderte mit der Defensivleistung seiner Mannschaft: "Ich glaube, Haching hat noch viermal den Pfosten getroffen. So wie wir uns in der Defensive anstellen, haben wir keine Chance." Man habe jetzt 29 Gegentore. "Daran müssen wir unbedingt arbeiten", so Zimmermann, "damit wir auch nächste Saison in der 3. Liga spielen können."