TSV 1860: Dem DFB-Pokal einen Schritt nähern

"Nur über den Toto-Pokal kommen wir in den DFB-Pokal!" Sagt Daniel Bierofka immer wieder. Entsprechend hoch wertet der Trainer der Löwen den bayerischen Verbandspokal. In diesem heißt die letzte Partie des Viertelfinales am Ostermontag (16 Uhr): SpVgg Bayreuth gegen den TSV 1860.

Dann ist das Halbfinale komplett, für dieses sind auch schon die Duelle ausgelost. Sechzig würde bei einem Sieg bereits am Mittwoch, 11. April (19 Uhr), im Grünwalder Stadion auf Namensvetter TSV 1860 Rosenheim treffen. Das andere Halbfinale (10. April) lautet 1. FC Schweinfurt gegen den FC Memmingen.

Bierofka kann in Oberfranken indes wieder auf den zuletzt in der Regionalliga Bayern gesperrten Sascha Mölders zurückgreifen. "Wenn’s was zu gewinnen gibt, dann will ich das auch gewinnen. Danach hätten wir noch mal ein Heimspiel gegen Rosenheim, das zusätzliches Geld in die Kasse spülen würde", sagte Bierofka mit Blick auf die Partie. "Wir werden eine absolute Wettkampfmannschaft da hinschicken."