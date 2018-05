Bruckmühl/München - Wer hat Martin Mähner gesehen? Der 44-Jährige hat am Montag seine Wohnung in Bruckmühl mit unbekanntem Ziel verlassen und ist seitdem verschwunden. Dies teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und bittet die Bevölkerung um Hinweise.