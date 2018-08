Spülmaschine in Kita kaputt Leihgeschirr für 10.000 Euro: Das sagt die Stadt

München - Gerät kaputt – neues gekauft. Bei der Stadt geht das nicht ganz so einfach. In der Kinderkrippe in der Ebenböckstraße wurden gut 10 000 Euro für einen Geschirrlieferservice ausgegeben, weil die Stadt die kaputte Spülmaschine erst nach einem Ausschreibungsverfahren ersetzen konnte (AZ berichtete).