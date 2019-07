Der Aktion war damals ein mutmaßlicher Rassismus-Eklat vorausgegangen: Kessel und Abwehr-Kollege Robin Becker sollen Bekiroglu und Kodjovi Koussu, mittlerweile bei Regionalligist Bayreuth unter Vertrag, beleidigt haben – sogar von rassistischen Äußerungen war die Rede. Becker war daraufhin in erster Instanz vom DFB zu fünf Spielen Sperre verurteilt worden – nach einer Berufungsverhandlung am Bundesgericht wurde das Braunschweiger Duo aus Mangel an Beweisen freigesprochen.