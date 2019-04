Spruch des Tages Wolfgang Bahros Sohn wird "GZSZ"-Fan

"GZSZ"-Urgestein Wolfgang Bahro (58, "Der Mann auf der Mauer") hatte bis vor Kurzem ein Problem, das einige Eltern kennen dürften: Der eigene Nachwuchs interessiert sich nicht für den Beruf der Eltern. Doch das hat sich offenbar geändert, wie der Schauspieler in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erzählte. Wolfgang Bahro spielt seit 1993 Fiesling "Jo Gerner" in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Am 30. April gibt es ab 19:40 Uhr eine Folge im XXL-Format zu sehen.