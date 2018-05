Spruch des Tages Wladimir Klitschkos Inspirationsquelle

Für den ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko (42) ist das tägliche Training unerlässlich. Seine große Inspirationsquelle ist dabei offenbar Arnold Schwarzenegger (70, "Terminator"). Es ist aber nicht nur dessen Muskelkraft, die der gebürtige Ukrainer bewundert, sondern auch dessen Wandlungsfähigkeit in Karrieredingen. Das verriet Klitschko der britischen Zeitung "The Sun" in einem Interview. Wie sehr Klitschko den gebürtigen Österreicher verehrt, demonstrierte er nun auf Instagram mit einem Foto von sich vor einer Schwarzenegger-Fototapete in seinem Trainingsraum.