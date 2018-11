Spruch des Tages Wie spricht man Blink-182 aus?

Auf Twitter ist eine Diskussion darüber entbrannt, wie der Bandname Blink-182 denn nun wirklich ausgesprochen wird. Als Stand-up-Comedian Ian Karmel (34) twitterte, er nenne die Band "Blink One Eight Two", meldete sich auch dessen Chef James Corden (40) zu Wort. Laut dem Moderator müsse man die Band "Blink One Hundred and eighty two" nennen. Die Auflösung lieferte jetzt Bandmitglied Tom DeLonge (42) höchstpersönlich mit einem Tweet: Die Band heißt demnach "Blink eighteen-two".