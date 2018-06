Spruch des Tages Vanessa Kirby trauert um Rolle

Nach zwei Staffeln muss sich Vanessa Kirby (30) von ihrer Rolle als Prinzessin Margaret in der Netflix-Erfolgsserie "The Crown" verabschieden. Im Interview mit "People" verriet sie, wie schwer ihr dieser Schritt falle. In Staffel drei werden bekanntlich so gut wie alle Hauptdarsteller der Serie durch ältere Schauspieler ersetzt. Für ihre Performance als Prinzessin Margaret wurde Kirby erst kürzlich mit dem BAFTA als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Bleibt abzuwarten, ob Helena Bonham Carter (52, "Alice im Wunderland"), die die Rolle der Schwester von Queen Elizabeth II. (92) übernimmt, ihre Sache ebenso gut meistern wird.