Spruch des Tages Udo Lindenberg plant weit voraus

Udo Lindenberg (72) und Alice Cooper (70) sind echte Musik-Urgesteine. Die beiden kennen sich seit rund 40 Jahren und standen nun für Lindenbergs zweites Unplugged-Album und den Song "No More Mr. Nice Guy" gemeinsam auf der Bühne. Ob es bei diesem einmaligen Auftritt bleiben wird? Wohl eher nicht. Im Gespräch mit "Bild am Sonntag" verrät der 72-Jährige, dass er und der US-Schockrocker noch große Pläne haben. Ans Aufhören sei nicht zu denken. Schließlich fühlen sich beide besser denn je. "Ich gehe jede Nacht joggen", erzählt Lindenberg von seinem Fitness-Programm. Auch Cooper pflichtet ihm bei: Er halte sich "mit 120 Shows im Jahr fit" und sei heute "in viel besserer Verfassung als vor 40 Jahren".