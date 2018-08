Spruch des Tages Toni Kroos freut sich über Auszeichnung

So kommentiert Toni Kroos (28) auf Twitter mit einem zwinkernden Emoji seine Wahl zum "Fußballer des Jahres". Der deutsche Nationalspieler von Champions-League-Sieger Real Madrid ist bei der Wahl, die vom Magazin "Kicker" durchgeführt wird, mit deutlichem Abstand zum Sieger gekürt worden. "Fußballer des Jahres, eine schöne Auszeichnung!", schreibt er in seinem Post weiter: "Trotz der enttäuschenden WM war's mit dem 4. CL-Sieg wieder ein spezielles Jahr! Danke an meine Familie, an alle, die mich unterstützen, meine Teamkollegen und natürlich an alle, die für mich gestimmt haben."