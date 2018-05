Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (28, "Durch den Monsun") hat im Interview mit dem ProSieben-Magazin "red" bestätigt, glücklich vergeben zu sein. Die Frage, ob er in einer Beziehung sei, bejahte der 28-jährige Musiker. Er sei "super glücklich", sagte er außerdem. Seit Mitte März halten sich die Gerüchte, dass sich Kaulitz und "Germany's next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum (44) näher gekommen sein sollen. Sie wurden unter anderem bereits gemeinsam in Mexiko und vor kurzem in Berlin gesichtet.