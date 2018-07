Spruch des Tages Tom Holland ehrt Steve Ditko

"Spider-Man"-Darsteller Tom Holland (22) hat Steve Ditko (1927-2018), den verstorbenen Mitschöpfer seiner Comicfigur-Rolle, mit einem Tweet gewürdigt. Holland ist der jüngste Schauspieler der je die Rolle des Peter Parker übernommen hat - und dieses Jobangebot hat ganz offensichtlich das Leben des jungen Schauspielers völlig auf den Kopf gestellt. "Er hat so viele Menschen glücklich gemacht und Leben verändert - vor allem meines! Danke, Steve - dein Leben geht weiter, Mann!", schrieb er weiter über den legendären Zeichnerkollegen von Stan Lee (95). Ditko war am 29. Juni tot in seiner New Yorker Wohnung gefunden worden.