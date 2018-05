Spruch des Tages Thomas Quasthoffs Echo-Kritik

Jazz-Sänger Thomas Quasthoff (58, "My Funny Valentine") hat sich zum Echo-Skandal geäußert. Während zahlreiche Musiker ihre Echo-Trophäen aufgrund des diesjährigen Eklats rund um Farid Bang (31) und Kollegah (33) zurückgeben, behält er seine Auszeichnungen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte der Star-Bariton: "Dass man am Holocaust-Gedenktag diesen Preis an diese, Entschuldigung, geistig minderbemittelten Typen vergibt, finde ich, ehrlich gesagt, traurig und ganz schlimm." Dennoch habe er sich die insgesamt sechs Auszeichnungen über 13 Jahre lang hart erarbeitet. "Das habe ich mir nicht erklaut, und ich habe mich auch nicht auf Kosten anderer Leute oder von Randgruppen lustig gemacht", so der 58-Jährige.