Spruch des Tages So viel Sex gibt es bei den Osbournes

Sharon (65) und Ozzy Osbourne (69, "Memoirs of a Madman") haben offenbar unterschiedliche Bedürfnisse - im Bett. Sharon plauderte nun laut "Page Six" in einer Episode von "The Talk" über die Aktivitäten in ihrem Schlafzimmer: "Das ist ein Streitpunkt in unserem Haus", erklärte sie demnach. Nach 36 Ehejahren bevorzuge sie es, nur zu bestimmten Anlässen Sex zu haben, während ihr Mann durchaus öfter wolle. Was Sharon Osbourne jetzt im Scherz erzählte, war vor zwei Jahren noch ein ernstes Thema bei den beiden. 2016 kam heraus, dass Ozzy seiner Frau nicht immer treu gewesen sei. Das Paar trennte sich, fand aber wieder zusammen, der Musiker ging angeblich in Therapie. Inzwischen sei er "ein guter Junge", so Sharon bei "The Talk".