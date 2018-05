Spruch des Tages Serena Williams liebt ihren Körper

Serena Williams (36, "My Life: Queen of the Court") war noch nie für Size Zero bekannt. Die Tennisspielerin ist von Kopf bis Fuß durchtrainiert - und zwar mit Kurven. Doch dass ihre Rundungen schön und völlig okay sind, konnte die 36-Jährige lange nicht akzeptieren. Denn ihre Schwester Venus war "dünn, groß und wunderschön", erklärte sie im Interview mit "Harpers Bazaar". "Ich bin kräftig, muskulös - und wunderschön, aber es war einfach etwas ganz anderes", gestand sie. Sie habe sogar vorgehabt, sich auf Kleidergröße 32 herunterzuhungern. Das gehört zum Glück der Vergangenheit an. Nun sagt sie: "Warum würde ich das tun und sein wollen?"