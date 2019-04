Spruch des Tages Sebastian Vettel nutzte altes Handy

Formel-1-Superstar Sebastian Vettel (31) ist nicht auf ein Smartphone angewiesen. In einem Interview mit der "Bild am Sonntag" sagte er, dass er auf moderne Handys verzichten könnte. Auch Chat-Programme scheinen nichts für den Rennfahrer zu sein: "In einer Minute telefonieren kann ich mehr sagen als in zehn Minuten schreiben." Darum telefoniere er auch lieber.