Spruch des Tages Samy Deluxe, kein Fußballfan?

Als Rapper nimmt Samy Deluxe (41, "Poesie Album") Haltung ein. Ob er damit polarisiert, scheint ihm egal zu sein. Und so scheut er sich im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auch nicht, König Fußball, den Sport, der in Deutschland höchstes Ansehen genießt, in ein völlig neues Licht zu rücken. In seinen Augen tue die Gesellschaft nicht Recht damit, es im Sport als normal anzusehen, einen Verein über einen anderen zu stellen. "Mit derselben Logik könnte man auch meinen, dass die eigene 'Rasse' überlegen ist", argumentiert er seinen Blick auf den beliebten Ballsport.