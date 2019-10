Spruch des Tages S. Johansson will weiblichen Marvel-Film

Auch wenn ihre Rolle Black Widow in "Avengers: Endgame" sterben musste, wünscht sich Scarlett Johansson (34, "Iron Man 2") ein persönliches Comeback. Und zwar am allerliebsten in einem Marvel-Film, der alle weiblichen Superkräfte vereint. Das sagte die Schauspielerin in einem Interview mit "Variety" anlässlich ihres neuen Films "The Jojo Rabbit". Sie treibe diese Idee voran, weil: "Ich denke, das Publikum möchte das und ich gehöre definitiv auch dazu."