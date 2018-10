Spruch des Tages Rowan Atkinson über "Mr. Bean"-Comeback

Seit mehr als 20 Jahren wurde keine neue Folge der Comedyserie "Mr. Bean" ausgestrahlt. Hauptdarsteller Rowan Atkinson (63) gab in einem Interview mit Graham Norton (55) jetzt an, dass es wohl auch keine neuen Episoden geben werde. "Man kommt an einen Punkt, an dem man alles getan hat, was man kann", sagte er. Doch auch der Schauspieler weiß, dass nichts unmöglich ist, und macht Hoffnung: "Aber sag niemals nie."