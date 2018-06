Spruch des Tages Roseanne Barr will Buße tun

Roseanne Barr (65) stand sich selbst im Weg. Ihre rassistischen Äußerungen auf Twitter kosteten sie nicht nur ihr Ansehen, sondern auch das Serien-Revival von "Roseanne". Im geplanten Spin-off "The Conners" wird die 65-Jährige nicht mehr dabei sein. Wie sie nun in einem Podcast-Interview mit "The Blast" erzählte, sei das aber das Mindeste, was sie für ihre Serien-Crew tun könne. "Ich habe viel darüber nachgedacht", so Barr, die sich dazu entschlossen habe, keinerlei Geld für weitere Folgen anzunehmen. Das sei ihre Art, Reue für ihr Fehlverhalten zu zeigen.