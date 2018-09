Spruch des Tages Rod Stewart: Keine Starallüren

Über 150 Millionen Platten hat Rod Stewart (73, "Time") in seiner Rock-Karriere verkauft. Trotzdem sieht sich der Sänger als normaler Mann, der am liebsten Zeit mit seiner Familie verbringt, wie er im Interview mit der "Bild am Sonntag" erzählte. Mit Ehefrau Penny Lancaster (47) ist er seit 2007 verheiratet. Sie haben zwei gemeinsame Kinder. Der achtfache Papa hat aus vergangenen Beziehungen weiteren Nachwuchs. "Für jedes Kind trage ich einen anderen Vater-Hut, mein Verhältnis ist zu jedem Kind unterschiedlich, sie haben ja auch verschiedene Mütter und sind sehr verschiedene Charaktere", so Stewart.