Spruch des Tages Rita Ora mit Bodenhaftung

Zumindest in ihrer eigenen Wahrnehmung hat Rita Ora (27, "Phoenix") nicht wie so viele andere Stars die Bodenhaftung verloren. Statt immer nur unter anderen Berühmtheiten zu bleiben und der Egomanie zu verfallen, mische sie sich lieber unter Otto Normalverbraucher, wie sie im Interview mit der Zeitschrift "Gala" verrät. Dass sie deswegen als "starke Persönlichkeit wahrgenommen werde", findet sie offenkundig befremdlich. "Für mich ist es selbstverständlich, offen auf Menschen zuzugehen", so die 27-Jährige weiter.