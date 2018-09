Spruch des Tages Reese Witherspoon schwärmt von Kate

Reese Witherspoon (42, "Der große Trip") ist eine der beliebtesten Hollywood-Schauspielerinnen und Oscar-Preisträgerin, aber als sie Herzogin Kate (36) kennenlernte, war selbst sie nervös. Das erzählt sie laut "Marie Claire" in ihrem neuen Buch "Whiskey in a Teacup". 2011 trafen die beiden Frauen aufeinander, als Witherspoon unter den Gästen einer Charity-Veranstaltung war, zu der Kate und Prinz William (36) geladen hatten. Vor dem Event war Witherspoon offenbar mit dem Nerven am Ende: An diesem Tag sei sie um 4 Uhr morgens aufgestanden, um ihre Haare zu machen, schreibt sie: "Das ist sogar für mich früh." Aber es hat sich offenbar gelohnt: "Ich liebe Kate Middleton so sehr. Und sie hat mich nicht enttäuscht!"