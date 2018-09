Spruch des Tages Redford kann nicht für immer bleiben

Die Karriere von US-Schauspieler Robert Redford (82, "All is Lost") begann Anfang der 60er Jahre, im August erklärte er, dass er in Schauspiel-Rente gehen werde. "Variety" sagte er über seine lange Karriere, dass diese nicht ewig weitergehen könne. Ob der Film "Old Man and the Gun" auch sein letztes Projekt sein wird, wisse er aber noch nicht.