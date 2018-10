Spruch des Tages Rami Malek über die Chance seines Lebens

US-Schauspieler Rami Malek (37, "Mr. Robot") verkörpert Queen-Sänger Freddie Mercury (1946-1991) im neuen Biopic "Bohemian Rhapsody" (Kinostart: 31. Oktober). Kein Wunder also, dass er Respekt davor hatte, die Darstellung einer so komplexen Persönlichkeit zu übernehmen, wie er im Interview mit dem "Belfast Telegraph" nun bestätigte. "Das was [Freddie] ausmacht, ist seine Authentizität", so Malek. Deshalb habe er nie versucht, ihn einfach nur nachzuahmen, sondern wirklich wie er zu fühlen.