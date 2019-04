Spruch des Tages Rami Malek: Das verdankt er "Mr. Robot"

Rami Malek (37, "Nachts im Museum") ist sich sicher: Ohne seine Darstellung des Elliot Alderson in der US-Serie "Mr. Robot" hätte der Schauspieler die Hauptrollen in "Bohemian Rhapsody" und "Bond 25" nicht bekommen. Das offenbarte er nun selbst während des Tribeca Film Festivals am Sonntag, wie "Daily Mail" berichtet. Er gab sogar zu, dass er nicht daran geglaubt habe, mit seinem Serienpart Karriere zu machen.