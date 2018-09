Spruch des Tages Prinzessin Anne schüttelt keine Hände

Bei königlichen Ausflügen verzichtet Prinzessin Anne (68), Tochter von Queen Elizabeth II. (92) und Prinz Philip (97), auf das Händeschütteln. Im Gegensatz zu anderen Mitgliedern der königlichen Familie, wie sie laut "People" in der HBO-Doku "Queen of the World" scherzend hinzufügt. Was Anne beim Treffen mit royalen Fans heutzutage ärgert, erklärte sie auch: "Telefone sind schlimm genug, aber die iPads - man kann nicht einmal ihre Köpfe sehen. Man hat keine Ahnung, mit wem man spricht."