Spruch des Tages Paul Rudd: Geltungsdrang als Berufung

"Ant-Man"-Darsteller Paul Rudd (49, "Clueless - Was sonst!" wusste schon ziemlich früh, dass er Schauspieler werden wollte. Im Interview mit "mrporter.com" erinnert er sich außerdem daran, wie er früher versuchte, seine Eltern zum Lachen zu bringen, indem er wie ein Kleinkind tanzte. Mit seinem Sprung ins Marvel-Universum hat er einen neuen Schritt in seiner Schauspielkarriere gewagt - sein Drang nach Aufmerksamkeit dürfte dadurch allemal gedeckt sein. "Ant-Man and The Wasp" läuft am 26. Juli in den deutschen Kinos an.