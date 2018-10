Spruch des Tages Paul McCartney träumt von John Lennon

Paul McCartney (76, "Egypt Station") trifft in seinen Träumen seine verstorbenen Beatles-Kollegen John Lennon (1940-1980) und George Harrison (1943-2001) wieder. Das erzählte die Musik-Legende nun dem "Mirror". "Es ist eines der großartigen Dinge an Träumen - du kannst sie wiedertreffen und du kannst mit ihnen abhängen." Seine Träume seien so gut, sagte McCartney, dass er sich nach dem Aufwachsen selbst sagen müsse: "Oh, ja, es war ein Traum."