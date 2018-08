Spruch des Tages Nina Dobrev über Freundschaft

Es gibt Personen, die einem nicht guttun. Diese Erfahrung hat auch Nina Dobrev (29, "Vampire Diaries") schon gemacht. Mittlerweile habe sie aber ein Gespür dafür entwickelt, von wem sie sich besser fernhalten sollte. Das hat die Schauspielerin ihrer guten Freundin Ruby Rose (32, "Orange Is The New Black") im Interview für "Byrdie" verraten. Und wenn sich Dobrev doch einmal in jemandem täusche, kann sich die gebürtige Bulgarin auf ihre echten Freunde verlassen, die ihr im Extremfall dann die Augen öffnen.