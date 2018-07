Spruch des Tages Nicole Kidman ist furchtlos

Nicole Kidman (51, "Big Little Lies") ist durch und durch Australierin. Das bewies die Oscar-Preisträgerin jetzt in einem aktuellen Instagram-Video, in dem sie eine Riesenspinne aus ihrem Pool fischen musste. Im Hintergrund sind ihre kreischenden Kinder zu hören, die von dem unerwarteten Gast alles andere als begeistert sind. Kidman wiederum ist die Ruhe in Person und fängt das Tierchen unerschrocken ein, um sie wieder ins Freie zu entlassen. Kein Wunder, schließlich leben in ihrer Heimat Australien die größten und gefährlichsten Spinnenarten der Welt.