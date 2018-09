Spruch des Tages Nicki Minaj braucht keinen Mann

US-Rapperin Nicki Minaj (35, "Queen") genießt ihre Unabhängigkeit. Seitdem sie 16 Jahre alt war, sei sie ständig in Beziehungen gewesen und habe es als Teil ihrer Identität gesehen. Dies erzählte sie in der amerikanischen Talkshow "The Ellen DeGeneres Show". Nun habe sie endlich zu sich selbst gefunden und appelliert an Frauen, sich ebenfalls unabhängig zu fühlen.