Spruch des Tages "New Girl"-Geheimnis von Lamorne Morris

Seit nunmehr sieben Jahren stehen Lamorne Morris (34), Jake Johnson (39), Zooey Deschanel (38) und Co. gemeinsam vor der Sitcom-Kamera. Doch die Tage der US-Serie "New Girl" sind gezählt, die Geschichte rund um Jessica Day und ihre aufgeweckte WG findet ein Ende. Welchen Serien-Star diese Tatsache ganz besonders mitzunehmen scheint, hat 'Winston Bishop'-Darsteller Morris im Gespräch mit "Us Weekly" verraten: "Ich denke, Jake Johnson. Er ist ein sehr emotionaler Typ." Zwar gebe sich der 39-Jährige, der in der Sitcom die Rolle des Nick Millers übernimmt, stets als "taffer Chicago-Kerl, aber das ist er nicht", so Co-Star Morris.