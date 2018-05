Spruch des Tages Müller-Westernhagen über Provokation

Marius Müller-Westernhagen (69, "So Weit") spricht am Freitag (25. Mai) in der Talkshow "3nach9" (22:00 Uhr, NDR) laut Vorabmeldung noch einmal über den Echo-Eklat um Kollegah (33) und Farid Bang (31). Für den Musiker, der schon seit über 40 Jahren auf der Bühne steht, ist klar, dass Künstler auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Müller-Westernhagen hatte angekündigt, seine sieben Echos zurückzugeben, nachdem die beiden Rapper trotz einer antisemitischen Zeile auf ihrem Album "Jung, Brutal, Gutaussehend 3" ausgezeichnet wurden.