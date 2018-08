Spruch des Tages Moritz A. Sachs führt Buch

"Lindenstraßen"-Star Moritz A. Sachs (40) hat in nur vier Monaten über 40 Kilogramm abgenommen. "Es ist toll", sagt er selbst über sein neues Ich. Doch das bringt scheinbar nicht nur positive Seiten mit sich. "Ich schreibe alles auf, was ich esse. Das nimmt mehr Zeit in Anspruch als Sport", so der Schauspieler gegenüber der "Bild am Sonntag" weiter. Ganze 45 Minuten würde er täglich in das Erstellen von Einkaufslisten und Führen seiner Übersichtstabellen stecken. Dennoch sagt er: "Mein Leben wird trotzdem keine Sklaverei des Essens werden." Der 40-Jährige wolle schließlich nicht länger, "dass Essen mein Leben bestimmt".